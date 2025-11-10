استعداداً لكأس آسيا .. الأخضر تحت19 يدشن تدريباته في معسكر الاحساء

دشّن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم الإثنين تدريباته ضمن معسكره في الأحساء، والمقام في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2027.
ويتخلل برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المقرر إقامتها أواخر شهر أغسطس المقبل، العديد من المشاركات على مستوى البطولات الإقليمية.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب الإسباني سيرجيو بيرناس والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا لياقيًا، تلاه مران تكتيكي.
قائمة الأخضر وتضمّ قائمة المنتخب السعودي للمعسكر (26) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: فهد الحربي، عبدالله المحيسن، فيصل الشمري، فراس الراجحي، وسام الميلبي، أدهم نصر، ياسر الظفيري، تميم الشقيران، محمد الصرنوخ، عبد الإله القويزان، ناصر البيشي، عبدالرحمن سفياني، إلياس شيخ، طلال حارثي، محمد القحطاني، أمين حيدر، علي اليوسف، خالد اللحيان، تميم السحيم، صهيب هوساوي، سلطان الشجاع، نواف الدوسري، لؤي العبيدي، عبدالرزاق عواجي، فارس بن سالم، عبدالعزيز الشمري .
ويواصل أخضر 19 مساء غدٍ الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الأحساء.