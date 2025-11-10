استعداداً لكأس آسيا .. الأخضر تحت19 يدشن تدريباته في معسكر الاحساء

قائمة الأخضر وتضمّ قائمة المنتخب السعودي للمعسكر (26) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: فهد الحربي، عبدالله المحيسن، فيصل الشمري، فراس الراجحي، وسام الميلبي، أدهم نصر، ياسر الظفيري، تميم الشقيران، محمد الصرنوخ، عبد الإله القويزان، ناصر البيشي، عبدالرحمن سفياني، إلياس شيخ، طلال حارثي، محمد القحطاني، أمين حيدر، علي اليوسف، خالد اللحيان، تميم السحيم، صهيب هوساوي، سلطان الشجاع، نواف الدوسري، لؤي العبيدي، عبدالرزاق عواجي، فارس بن سالم، عبدالعزيز الشمري .