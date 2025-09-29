الأخضر يحصد ذهبية "TEKKEN 8" في الدوري العربي للرياضات الإلكترونية

اختتمت منافسات النسخة الرابعة من الدوري العربي للرياضات الإلكترونية في العاصمة الأردنية عمّان، والتي أُقيمت خلال الفترة من 25 – 26 سبتمبر 2025، بمشاركة 17 منتخبًا عربيًا. حيث شهدت البطولة تتويج المملكة العربية السعودية بلقب منافسات الرجال في TEKKEN 8، فيما حققت تونس لقب منافسات السيدات في اللعبة نفسها. أما في منافسات لعبة eFootball، فقد نجحت الأردن في الفوز بلقب منافسات الرجال، وتمكنت المغرب من خطف لقب منافسات السيدات.