رياضة
صحيفة إسبانية: "برشلونة" مهتم بالتعاقد مع البولندي "كريتشوفياك" محترف أبها
لتعويض غياب "جافي" نجم خط الوسط في الفريق الفترة المقبلة
أبدى مسؤولو نادى برشلونة الإسباني اهتماماً بالتعاقد مع البولندي كريتشوفياك، لاعب نادى أبها بالفترة المقبلة.
وكشفت صحيفة "mundodeportivo" الإسبانية أن لابورتا رئيس برشلونة يرغب في جلب لاعب خط وسط على سبيل الإعارة لتعويض غياب جافي لاعب الفريق .
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة وضعت قائمة ببعض الأسماء التي من أبرزها كريتشوفياك، باعتباره يملك المميزات التي يبحث عنها النادي الإسباني لتدعيم صفوف الفريق.
وينتهي عقد كريتشوفياك، لاعب إشبيلية السابق مع أبها السعودي فى 2024، وكان قد انضم إليه في يوليو الماضي، قادما من كراسنودار الروسي .
وكان قد اعير اللاعب البولندى البالغ من العمر 33 عامًا ،لنادى الشباب ايضاً في الفترة من يوليو 2022، حتى يونيو الماضي، ولعب لعديد من الأندية مثل : باريس سان جيرمان، لوكوموتيف موسكو، أيك أثينا .