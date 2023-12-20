صحيفة إسبانية: "برشلونة" مهتم بالتعاقد مع البولندي "كريتشوفياك" محترف أبها

وكان قد اعير اللاعب البولندى البالغ من العمر 33 عامًا ،لنادى الشباب ايضاً في الفترة من يوليو 2022، حتى يونيو الماضي، ولعب لعديد من الأندية مثل : باريس سان جيرمان، لوكوموتيف موسكو، أيك أثينا .