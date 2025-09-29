قبل مواجهة إندونيسيا بـ72 ساعة.. "سعود عبدالحميد" يلتحق بالأخضر

ولن يتمكن لاعب لانس الفرنسي من الالتحاق بالمعسكر الإعدادي الذي ينطلق الخميس في جدة بسبب مشاركته مع فريقه أمام أوكسير يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الفرنسي. ويستعد الأخضر لخوض مباراتين مصيريتين في الملحق، حيث يواجه منتخب إندونيسيا في الثامن من أكتوبر، ثم يلتقي منتخب العراق في الرابع عشر من الشهر ذاته، وستقام المواجهتان على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.