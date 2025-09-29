قبل مواجهة إندونيسيا بـ72 ساعة.. "سعود عبدالحميد" يلتحق بالأخضر

شهدت قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عودة اللاعب سعود عبدالحميد بعد غيابه عن فترة التوقف الدولي الماضية، ليعزز صفوف الفريق قبل المواجهتين الحاسمتين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وتقرر أن ينضم سعود عبدالحميد إلى معسكر الأخضر الأحد المقبل، وذلك قبل 72 ساعة من أولى مباريات الملحق أمام منتخب إندونيسيا.
ولن يتمكن لاعب لانس الفرنسي من الالتحاق بالمعسكر الإعدادي الذي ينطلق الخميس في جدة بسبب مشاركته مع فريقه أمام أوكسير يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الفرنسي. ويستعد الأخضر لخوض مباراتين مصيريتين في الملحق، حيث يواجه منتخب إندونيسيا في الثامن من أكتوبر، ثم يلتقي منتخب العراق في الرابع عشر من الشهر ذاته، وستقام المواجهتان على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.