بحضور "الفيصل".. "أردوغان" يفتتح ألعاب التضامن الإسلامي غدًا الثلاثاء

يفتتح فخامة رئيس جمهورية تركيا، السيد رجب طيب أردوغان، عند الثامنة من مساء غد الثلاثاء بتوقيت السعودية دورة الألعاب الرياضية الخامسة للتضامن الإسلامي على ملعب البلدية بمدينة قونية بجمهورية تركيا، بحضور رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الشباب والرياضة بجمهورية تركيا الدكتور محمد محرم كساب أوغلو، وعدد من أصحاب الفخامة رؤساء الدول الإسلامية، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول العالم الإسلامي.
نيابة عن الفيصل يحضر الأمير فهد بن جلوي حفل افتتاح الدورة بصفته رئيسًا للوفد السعودي، بعد أن شهد منافسات اليوم الثاني من المنافسات، الذي أحرز خلاله لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى محمد تولو المركز الثاني والميدالية الفضية لمسابقة دفع الجلة بعد أن رمى لمسافة 20.12م في منافسات أم الألعاب التي أُقيمت على مضمار وميدان ملعب محافظة البلدية في قونية بحضور رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
ونال لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي المركز الثالث والميدالية البرونزية لمسابقة الفردي؛ وذلك عقب خسارته في نصف النهائي أمام الإيراني أمير حسين بنتيجة 1-4.
وكان الخضراوي قد وصل لهذا الدور عقب فوزه في ربع النهائي على التركي عبدالله طلحة بنتيجة 3-1.
وبهاتين الميداليتين ارتفع رصيد السعودية من الميداليات في ثاني أيام المنافسات إلى ثلاث ميداليات، فضية واحدة وبرونزيتين.
فاز المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا في أولى مبارياته بالدورة أمام المنتخب الأذربيجاني بهدف دون مقابل، وذلك ضمن لقاءات المجموعة الثانية.
وجاء هدف الأخضر عن طريق أحمد الغامدي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ95 للشوط الثاني.
وفي منافسات ألعاب القوى التي أُقيمت على مضمار وميدان ملعب محافظة البلدية طار العداءان مازن الياسين ويوسف مسرحي إلى نهائي سباق 400م؛ وذلك بعد أن جاء الياسين أولاً في التصفية الثانية للسباق بزمن 45.94 ثانية، ومسرحي ثانيًا في التصفية الأولى بزمن 45.95 ثانية.
وتأهل العداء محمد المعاوي إلى نهائي سباق 400م حواجز بنيله المركز الثالث في التصفيات بزمن 50.84 ثانية.
وتأهل العداء عبدالله أبكر إلى نصف نهائي سباق 100م بحلوله ثانيًا في التصفية الثانية للسباق بزمن 10.06 ثانية.
وفي نهائي سباق 5000م حل العداء طارق العمري بالمركز السادس بزمن 13.95.05 دقيقة.
وفي تصفيات سباق 100م سيدات حلت العداءة ياسمين الدباغ في المركز السادس بزمن 12.81 ثانية، مقارنة برقمها السابق في السباق نفسه بدورة الألعاب الخليجية الثالثة (الكويت2022) التي أُقيمت مايو الماضي، وبلغ 12.90 ثانية.
وفي منافسات السباحة البارالمبية حل السباح إبراهيم المرزوقي رابعًا في نهائي سباق 200م حرة بزمن 4.39.21 دقيقة، وهو المركز ذاته الذي حققه زميله تركي الحربي في سباق 200م متنوع بزمن 2.54.73 دقيقة.
وتنطلق منافسات التايكوندو بداية من التاسعة صباحًا، بمشاركة دنيا أبوطالب في منافسات وزن تحت 53 كجم، وفهد السميح في وزن 54 كجم، ورياض الظافري في وزن 58 كجم.
فيما تنطلق منافسات كرة الطاولة للفرق عند العاشرة صباحًا، وهو التوقيت نفسه الذي يخوض فيه السباحان البارالمبيان تركي الحربي وإبراهيم المرزوقي تصفيات سباق 50م حرة و100م ظَهر.
فيما يطمح العداء محمد المعاوي للفوز بإحدى ميداليات نهائي سباق 400م حواجز عند السادسة مساء، كما يتطلع الواثب حسين آل حزام لتحقيق ميدالية في نهائي مسابقة القفز بالعصا عند الخامسة مساء، ويشارك حسن دوشي في نهائي الوثب الثلاثي، وعبدالله أبكر في نهائي سباق 100م عند السابعة مساء.