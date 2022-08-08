بحضور "الفيصل".. "أردوغان" يفتتح ألعاب التضامن الإسلامي غدًا الثلاثاء

نيابة عن الفيصل يحضر الأمير فهد بن جلوي حفل افتتاح الدورة بصفته رئيسًا للوفد السعودي، بعد أن شهد منافسات اليوم الثاني من المنافسات، الذي أحرز خلاله لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى محمد تولو المركز الثاني والميدالية الفضية لمسابقة دفع الجلة بعد أن رمى لمسافة 20.12م في منافسات أم الألعاب التي أُقيمت على مضمار وميدان ملعب محافظة البلدية في قونية بحضور رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.