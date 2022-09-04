كأس العرب للناشئين 2022.. الجزائر مع السعودية.. واليمن أمام المغرب في الدور نصف النهائي

وأخيرًا: جاء المنتخب المغربي وصيفًا في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة، بينما فاز على منتخب مصر بهدفين دون مقابل في دور الثمانية، ليحجز البطاقة الأخيرة في المربع الذهبي.