مواجهة "مفترق طرق" بين الأخضر السعودي وأستراليا في رحلة " الطريق إلى كأس العالم 2026"

يلاقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، غداً الخميس، منتخب أستراليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ويواجه الأخضر السعودي نظيره المنتخب الأسترالي الخميس في تمام الساعة الـ12:10 مساء على ملعب ملبورن.
ويأمل المنتخب السعودي في تحقيق الفوز في أول مباراة للفرنسي هيرفي رينارد وحصد الـ3 نقاط، بعد أدائه الباهت خلال الفترة الماضية، لضمان التأهل إلى مونديال 2026.
ويحتل المنتخب السعودي حالياً المركز الثالث في المجموعة الثالثة بالتساوي مع الوصيف المنتخب الأسترالي برصيد 5 نقاط، بينما يتصدر المجموعة اليابان برصيد 10 نقاط.
ويغيب عن المنتخب السعودي عدد من العناصر الهامة مثل سالم الدوسري، عبدالإله العمري، عبدالإله المالكي ومحمد كنو.