مواجهة "مفترق طرق" بين الأخضر السعودي وأستراليا في رحلة " الطريق إلى كأس العالم 2026"

يلاقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، غداً الخميس، منتخب أستراليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.