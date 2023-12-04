مدرب النصر "كاسترو": مع احترامي للخصم ولكن نرغب في أن نكون أفضل المتصدرين

تحدث البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، عن مباراة الفريق، غدًا أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا.
وقال كاسترو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة :"احترم الخصم الذي أمامي، ولكن نسعى لأن نكون أفضل متصدري المجموعات ".
وعاتب كاسترو، على صحفي طاجيكي سأله عن استبعاد كريستيانو رونالدو، حيث قال: "أنا اليوم مدربًا لنادي النصر، ولست مشجعًا، أحترمك جيدًا، ولكن لا يمكنك أن تسأل هذا السؤال عن رونالدو".
ورد الصحفي على المدرب قائلًا: "لا أريدك أن تغضب من سؤالي عن كريستيانو، لأننا هنا نحبه ومنذ سنوات ننتظر زيارته لبلادنا".
وشدد أيضاً سامي النجعي لاعب النصر، على أن فريقه يسعى للتتويج بالبطولة الآسيوية بدون أي خسارة في أي مباراة.
يذكر أن النصر قد حسم تأهله رسمياً، للدور ثمن النهائي بعد تصدره مجموعته منذ الجولة الماضية، بعد حصوله على 13 نقطة، بينما يحتل الفريق الطاجيكي المركز الأخير بنفطتين فقط .