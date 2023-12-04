مدرب النصر "كاسترو": مع احترامي للخصم ولكن نرغب في أن نكون أفضل المتصدرين

وعاتب كاسترو، على صحفي طاجيكي سأله عن استبعاد كريستيانو رونالدو، حيث قال: "أنا اليوم مدربًا لنادي النصر، ولست مشجعًا، أحترمك جيدًا، ولكن لا يمكنك أن تسأل هذا السؤال عن رونالدو".