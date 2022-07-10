"ديفيد أوسبينا" في المركز الرابع كأقل حارس مرمى تلقى أهدافًا في الدوريات الكبرى
احتل حارس مرمى النصر المرتقب، الكولومبي ديفيد أوسبينا ترتيبًا مميزًا بين حراس مرمى الدوريات الكبرى من حيث تلقي الأهداف الموسم الماضي.
واحتل ديفيد أوسبينا المركز الرابع كأقل حارس في الدوريات الكبرى يتلقى أهدافًا بواقع 25 هدفًا، بينما احتل المركز الخامس الحارس البرازيلي إديرسون مورايس.
وتربع على القمة الحارس الفرنسى ميك مايغنان حارس ميلان الإيطالي باستقباله 21 هدفًا فقط، يليه الحارسان البرازيلي اليسون بيكر، والحارس المغربي ياسين بونو بواقع 24 هدفًا.
وعرضت إدارة النصر على أوسبينا بناء على رغبة رودي غارسيا المدرب الجديد راتبًا سنويًا يبلغ 3.5 مليون يورو لمدة عامين.
ورفض الحارس الكولومبي عدة عروض أخرى من بينها فياريال الإسباني، بالإضافة إلى عدة عروض من المكسيك، من أجل الانتقال إلى النصر.
وانتهى عقد أوسبينا البالغ من العمر 33 عامًا مع ناديه نابولي بنهاية شهر يونيو الماضي.
وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، إذ عانى الفريق تراجعًا كبيرًا في نتائج الموسم الماضي، فقد ودع المنافسة في جميع المسابقات.