دوري السيدات: النصر يحسم الكلاسيكو أمام الاتحاد

حسم فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات الكلاسيكو أمام مضيفه الاتحاد بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب نادي الاتحاد في جدة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز.

تقدم الاتحاد بهدف الأفضلية عبر لاعبته البرازيلية لاتيسيا نونيس وأدركت ماريا إدواردا التعادل للنصر من ركلة جزاء ثم أضافت الفرنسية لينا بوساحة هدفين متتاليين.

وفي المباراة الثانية خيم التعادل الإيجابي ب١هدف لمثله على مواجهة فريق سيدات الهلال مع ضيفه سيدات القادسية في اللقاء الذي أقيم على ملعب كلية العناية الطبية في الرياض.

افتتحت سيدات القادسية النتيجة عبر الكاميرونية أجار نجويا فيما أدركت الغانية مافيس أوسو التعادل للهلال.

وعلى ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في القطيف اكتسح فريق الأمل مضيفه الترجي بسداسية مقابل هدف وحيد.

تناوب على تسجيل أهداف الأمل كل من اللاعبة إيمان مروش هاتريك وفريال وقابوقو ونورة بينما سجلت اللاعبة وفاء مسعود هدف الترجي الوحيد.

تصدر فريق النصر جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بينما بقي الاتحاد عند 9 نقاط في المركز الخامس.

ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الرابع كما رفعت سيدات القادسية رصيدهن إلى 8 نقاط بالمركز السادس.

كما رفع الأمل رصيده إلى 3 نقاط محققاً انتصاره الأول في المسابقة بينما بقي الترجي بلا رصيد في المركز العاشر والأخير.

وتختتم مباريات الجولة غداً بمواجهة تجمع بين الأهلي الوصيف بـ15 نقطة مع مضيفه العلا ثامن الترتيب بـ3 نقاط على ملعب نادي الأنصار بالمدينة المنورة.