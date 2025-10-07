المدير الفني لمنتخب إندونيسيا يؤكد جاهزيتهم لمواجهة المنتخب السعودي

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث أوضح كلويفرت أن فريقه لا يملك أي أعذار, بالرغم من وصول بعض اللاعبين من أوروبا في وقت متأخر، مشددًا على أن المنتخب الإندونيسي مستعد تمامًا لخوض اللقاء.