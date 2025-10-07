المدير الفني لمنتخب إندونيسيا يؤكد جاهزيتهم لمواجهة المنتخب السعودي

أكد المدير الفني لمنتخب إندونيسيا الهولندي باتريك كلويفرت، جاهزيتهم لمواجهة المنتخب السعودي غدًا، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث أوضح كلويفرت أن فريقه لا يملك أي أعذار, بالرغم من وصول بعض اللاعبين من أوروبا في وقت متأخر، مشددًا على أن المنتخب الإندونيسي مستعد تمامًا لخوض اللقاء.
وقال: "نملك ثقة كبيرة في مواجهة الغد رغم قوة الخصم وعامل الأرض، إلا أننا معتادون على مثل هذه الأجواء، وسنسعى لاستغلال جميع الفرص والكرات الثابتة، وسنكون ندًا قويًا حتى النهاية بالرغم من غياب الحارس الأساسي، لكن لدينا البديل الجاهز".
من جانبه، أشار لاعب المنتخب الإندونيسي جاي إدزيس, إلى أن المنتخب يحظى بدعم جماهيري كبير في بلاده، مبينًا أنه لم يشهد مثل هذا الدعم طوال مسيرته، مؤكدًا عزمهم على تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم.