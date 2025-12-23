‎جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026

ويأتي اختيار جدة لاستضافة نهائيات البطولة للموسم الثاني على التوالي، بعد أن احتضنت المدينة نفسها ختام منافسات النسخة الماضية، في تأكيد جديد على ثقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في قدرات المملكة لاستضافة كبرى البطولات الرياضية بالقارة، وما تتمتّع به المنشآت الرياضية في المملكة من مميزات لاستضافة الأحداث القارية، كما تأتي امتدادًا للتعاون الوثيق بين الاتحادين الآسيوي والسعودي لكرة القدم من أجل خدمة الكرة الآسيوية.