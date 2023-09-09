موسم سباقات الطائف.. "انهمر" أول المتوَّجين بآخر الكؤوس الخمسة المستحدثة

أهدى الجواد "انهمر" مالكه ومدربه عايض صنات الشيباني مساء اليوم كأس نادي سباقات الخيل للسرعة في نسختها الأولى؛ وذلك بعد أن حسم، برفقة الخيال عبدالله الفيروز، الشوط التاسع (الأخير) من الحفل الـ٤٢ لموسم سباقات الطائف، الذي ينظمه النادي على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز في الحوية.
وحقق بطل آخر الكؤوس الخمسة المستحدثة في النسخة الجارية من الموسم زمنًا قدره ١:١٦.٥٩ دقيقة، وظهر في صدارة الشوط البالغ طوله ١٢٠٠ متر بعد انطلاقته بقليل حتى النهاية.
وسلّم خالد العشري، المشرف العام على الموسم، الكأس والجوائز التي بلغت ١٥٠ ألف ريال، نصفها للبطل، والباقي لأصحاب المراكز الأربعة من الثاني إلى الخامس بالترتيب، كلٌّ حسب ترتيبه.
وخُصص الشوط لخيل الإنتاج المحلي بعمر ٣ سنوات (مفتوح الدرجات).
وفي تصريح له بعد الفوز أثنى الخيال الفيروز على أداء "انهمر"، مؤكدًا قوة المنافسة على مسافة السرعة مع عدد من المشاركين، مثل الفرس "تندوف"، وصيفة الشوط، برفقة الخيال محمد الحبيل.
من جهته، قال المالك عايض صنات الشيباني إن شعور الفرحة بحصد هذه الكأس لا يوصف؛ لسببين، أولهما أن سباقها جمع نخبة الخيل على مسافة السرعة القصيرة في الميدان السعودي، التي تمتلك انتصارات كبرى في سجلاتها.وأضاف الشيباني: "السبب الثاني أن انهمر من إنتاجي، وهذا شعور -كما أسلفت- لا يوصف، ونعتبره
تميزًا في عالم إنتاج وسباقات السرعة".
وختم تصريحاته قائلاً: "بهذه المناسبة أحب أن أشارك فرحتي بالفوز وأهديها لإخواني وأبنائي ولجميع المحبين والمُلاك في الوسط الفروسي".
واشتمل الحفل على ٨ أشواط أخرى، وصل مجموع جوائزها إلى ٦٥٥ ألف ريال. وانطلق الشوط الأول، الذي بلغ طوله ١٢٠٠ متر، عصر اليوم، وخطف الجواد "أظهر"، المملوك لإسطبل عذبة للسباقات، قمته بعد أن اندفع بقوة إلى صدارة المشاركين في الـ١٠٠ متر الأخيرة منتصرًا مع الخيال نايف العنزي والمدرب لوكاس جايتن.
وعلى المسافة نفسها فاز الجواد "صهر"، المملوك لفهيد متعب السبيعي، بالشوط الثاني، بإرشاد من المدرب سلمان العضياني، وقيادة الخيال وجبرتو راموس، الذي صنع تفوقه في الـ٤٠٠ متر الأخيرة سابقًا باقي المنافسين.
وخاض جواد وفرس مملوكان لإسطبلات الخالدية تنافسًا ضاريًا خلال الشوط الثالث، الذي امتد أيضًا لـ١٢٠٠ متر، حسمته "عيوفة الخالدية" برفقة الخيال عبد الله العوفي، بفارق ٦ أجزاء من الثانية وربع طول فقط عن "واثب الخالدية"، وصيف الشوط، الذي قاده الخيال فهد الفريدي.
واستهدف الرأسان المقدمة من بداية الشوط، وظلا متقاربَين حتى نهايته، وهما من تدريب سعد مطلق.
واقتنص الجواد "زليل"، المملوك لمحمد أحمد الخويصة، صدارة الشوط الرابع قبل خط النهاية مباشرة، وفاز به على مسافة ١٤٠٠ متر مع الخيال فهد الفريدي والمدرب عبدالعزيز بن جلال، منهيًا السباق بفارق ١٠ أجزاء من الثانية ونصف طول فقط أمام الفرس "عجلة"، التي حازت الوصافة برفقة الخيال نايف العنزي.
وتأرجحت مقدمة الرؤوس في الشوط الخامس، الذي امتد ١٦٠٠ متر، بين أكثر من مشارك، حتى تسلمها الجواد "الوحيف"، المملوك لعبدالرحمن سعد النواش، في الـ٢٠٠ متر الأخيرة، وحافظ عليها حتى خط النهاية بقيادة الخيال أصيل السرحاني، وإرشاد المدرب عبدالعزيز بن جلال.
وتصدرت الفرس "إضافة"، المملوكة لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الشوط السادس، البالغ طوله ١٦٠٠ متر، من بدايته تقريبًا حتى النهاية، وفازت به مع الخيال كاميلو أوسبينا والمدرب أحمد محمود، بفارق ٨ أجزاء من الثانية وربع طول فقط أمام الوصيف الجواد "ذو الأطلال"، الذي اندفع بقوة في الأمتار الأخيرة بقيادة من الخيال يوسف الحصين.
وكان فارق أنف، وجزء واحد فقط من الثانية، كفيلًا بمنح الجواد "متباين"، المملوك لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الفوز بالشوط السابع، الذي امتد أيضًا لـ١٦٠٠ متر مع الخيال ريان الطويرش والمدرب عبدالله البداح.
وبعد علامة الـ٤٠٠ متر الأخيرة انطلق "متباين" بقوة متوسطًا الرؤوس، ومتجاوزًا الجواد "يماري"، الذي كان متصدرًا.
وقبل خط النهاية مباشرة اقتربت الفرس "داديكوين"، برفقة الخيال محمد الدهام، كثيرًا من "متباين"، لكنه حسم السباق بفارق أنف فقط.
وقدم الشوط الثامن، الذي طال حتى ٢٠٠٠ متر، تنافسًا محمومًا من بدايته تقريبًا بين بطلته الفرس "حتامة الخالدية"، المملوكة لعبدالواحد علي الموسى، والجواد "مشعل الكتائب"، الذي قاده الخيال نواف المضياني، وحسمته الأولى عند خط النهاية بقيادة من الخيال عادل الفريدي، وإرشاد المدرب مصطفى الموسى.
وتمتد الحفلات السباقية للموسم، وعددها ٥٤ حفلاً، حتى الـ٧ من أكتوبر المقبل، وتجري كلها على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز.
وكان النادي قد استحدث في نسخة هذا العام خمسة كؤوس، هي: شبرا، والهدا، والشفا، وجامعة الطائف، وكأس نادي سباقات الخيل للسرعة.