موسم سباقات الطائف.. "انهمر" أول المتوَّجين بآخر الكؤوس الخمسة المستحدثة

من جهته، قال المالك عايض صنات الشيباني إن شعور الفرحة بحصد هذه الكأس لا يوصف؛ لسببين، أولهما أن سباقها جمع نخبة الخيل على مسافة السرعة القصيرة في الميدان السعودي، التي تمتلك انتصارات كبرى في سجلاتها.وأضاف الشيباني: "السبب الثاني أن انهمر من إنتاجي، وهذا شعور -كما أسلفت- لا يوصف، ونعتبره