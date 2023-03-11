استعدادًا لكأس آسيا.. أخضر الناشئين يُدشِّن معسكر الإمارات

افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم اليوم السبت معسكره الإعدادي في الإمارات، المقام ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالوهاب الحربي 23 لاعبًا للمعسكر، أسماؤهم على النحو الآتي:
محمود البرية، عبدالرحمن الغامدي، محمد جعفري، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، حماد برناوي، رياض يامي، سعد المطيري، محمد عبدالله، فرحة الشمراني، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، نواف الجدعاني، عمار اليهيبي، نواف الجناحي، فارس يوسف، قاسم سلطان، رامز العطار، محمد فلاتة، نواف البشري، طلال حاجي، محمد العيسى وبدر البيشي.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب جبل علي تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، والجهاز الفني المساعد، طبَّقوا خلالها تمارين استشفائية، أعقبها مران الاستلام والتسليم.