النصر والاتحاد يتنافسان على كسب خدمات محمد قدوس لاعب وست هام الإنجليزي

أفادت تقارير صحفية، أن الدولي الغاني محمد قدوس، لاعب نادي وست هام يونايتد، يحظى باهتمام كبير من قبل عدد من أندية الدوري السعودي، للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.
ووفقاً لما ذكره موقع "TEAMtalk" البريطاني، فإن الغاني محمد قدوس، نجم وست هام يونايتد الإنجليزي، عاد لاهتمامات أندية دوري روشن، بعد المفاوضات التي تلقاها من صندوق الاستثمارات السعودي خلال الفترة الماضية.
وأوضح الموقع الإنجليزي من بين الأندية الأربعة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، النصر والهلال والأهلي والاتحاد، فإن الجانبين الأكثر اهتماماً باللاعب الغاني هما النصر بقيادة كريستيانو رونالدو والاتحاد بقيادة كريم بنزيمة، وكلاهما يبحث عن نجم مهاجم جديد.
وأشار أن الغاني قد عرض عليه عقد ضخم بقيمة 13 مليون يورو (11 مليون جنيه إسترليني) لكل موسم، والذي يصل إلى حوالي 212 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لكنه لم يستجب بعد لهذا العرض المذهل.
وانضم محمد قدوس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد في صيف عام 2023، قادماً من أياكس أمستردام الهولندي، وبات من الركائز الأساسية معه.
وشارك النجم الغاني صاحب الـ23 عاماً، في 45 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام، ونجح في تسجيل 14 هدفاً، وقدم 6 تمريرات حاسمة.