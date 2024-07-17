النصر والاتحاد يتنافسان على كسب خدمات محمد قدوس لاعب وست هام الإنجليزي

وأشار أن الغاني قد عرض عليه عقد ضخم بقيمة 13 مليون يورو (11 مليون جنيه إسترليني) لكل موسم، والذي يصل إلى حوالي 212 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لكنه لم يستجب بعد لهذا العرض المذهل.