"رونالدو" أهدَرَ ركلة جزاء قاتلة.. الصحف العالمية تتفاعل مع هزيمة النصر بكأس الملك

وأضافت: "النصر يضيع فرصة ذهبية لمعادلة النتيجة في الوقت بدل الضائع، كما ضيّع نجم مانشستر يونايتد السابق ركلة الجزاء التي نفّذها فوق العارضة؛ مما أدى إلى خروج اللاعب البرتغالي للمرة الثالثة على التوالي من كأس الملك منذ انضمامه إلى النصر في 2022".