"رونالدو" أهدَرَ ركلة جزاء قاتلة.. الصحف العالمية تتفاعل مع هزيمة النصر بكأس الملك

تفاعلت العديد من الصحف العالمية بشكل كبير مع خسارة النصر بقيادة كريستيانو رونالدو أمام نظيره التعاون بمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.
وودّع النصر أمس الثلاثاء، بطولة كأس الملك بعد هزيمته أمام التعاون بنتيجة (1/0)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك في دور الـ16 من مسابقة الكأس.
وكتبت صحيفة "Marca": "النصر يخرج من الكأس، وكريستيانو رونالدو يُهدر ركلة جزاء في الدقيقة 96، ليخسروا بنتيجة 0- 1 أمام التعاون، ويتم إقصاؤهم من البطولة السعودية".
وسلّطت صحيفة "daily mail" الضوء على المباراة قائلة: "كريستيانو رونالدو يُهدر فرصة الحفاظ على بقاء النصر في كأس الملك بعد هزيمته المفاجئة أمام التعاون في الدقيقة 96".
وأضافت: "النصر يضيع فرصة ذهبية لمعادلة النتيجة في الوقت بدل الضائع، كما ضيّع نجم مانشستر يونايتد السابق ركلة الجزاء التي نفّذها فوق العارضة؛ مما أدى إلى خروج اللاعب البرتغالي للمرة الثالثة على التوالي من كأس الملك منذ انضمامه إلى النصر في 2022".
وقالت صحيفة "ESPN": "كريستيانو رونالدو يُهدر ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، ليخرج النصر من كأس الملك على يد التعاون في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني".
وعلّقت صحيفة "ge": "كريستيانو رونالدو يهدر ركلة جزاء في النهاية، ويخرج النصر من كأس الملك السعودي، ليخسر الفريق أمام التعاون 1- 0 في دور الـ16 من المسابقة السعودية".