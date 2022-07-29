"مورينو" يشرح منهجيته للاعبي الشباب.. و"تمبكتي" يبدأ التأهيل البدني

انطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة، بعدها كثّف المدير الفني فيسنتي مورينو الجرعات اللياقية للاعبين من خلال تمارين منوعة في منتصف الملعب، ثم طبق اللاعبون عددًا من الجمل الفنية، اشتملت على شرح منهجية المدير الفني في الأيام القادمة.