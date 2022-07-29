"مورينو" يشرح منهجيته للاعبي الشباب.. و"تمبكتي" يبدأ التأهيل البدني

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، اليوم الجمعة، تدريباته الاعتيادية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، وذلك في معسكره الخارجي المقام بمدينة ماريبا الإسبانية تحت إشراف المدرب الجديد الإسباني فيسنتي مورينو.
انطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة، بعدها كثّف المدير الفني فيسنتي مورينو الجرعات اللياقية للاعبين من خلال تمارين منوعة في منتصف الملعب، ثم طبق اللاعبون عددًا من الجمل الفنية، اشتملت على شرح منهجية المدير الفني في الأيام القادمة.
بدأ اللاعب حسان تمبكتي برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب برفقة المعدّ البدني بعد تعرضه لشدّ قبل المواجهة الأخيرة للفريق أمام لاس بالماس الإسباني.
وفي نهاية الحصة التدريبية فرض المدير الفني فيسنتي مورينو مناورة على ثلثي الملعب، طبق خلالها بعض الجمل التكتيكية، وركز من خلالها على الجوانب الدفاعية والهجومية.