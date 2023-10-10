الموسم المقبل.. عدة أندية سعودية تستهدف التعاقد مع إيفرتون ريبيرو لاعب فلامنغو

كشف موقع "noticiasdomengao" عن استفسار عدة أندية سعودية، عن البرازيلي إيفرتون ريبيرو، لاعب فلامنغو؛ لبحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب ذات الموقع؛ فإنه بالرغم من عدم مناقشة تجديد عقد ريبيرو مع فلامنغو؛ إلا أن اللاعب تلقى استفسارات من أندية برازيلية أبرزها فلومينينسي، بالإضافة إلى أندية في الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
يُذكر أن اللاعب البرازيلي كان هدفًا رئيسيًّا للعديد من الأندية السعودية التي سعت لضمه خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ لكنه فضّل البقاء واللعب لفلامنغو.
ويلعب إيفرتون ريبيرو البالغ من العمر 34 عامًا، لنادي فلامنغو منذ 2017، قادمًا من نادي الأهلي الإماراتي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2014.
وسبَق أن لَعِبَ لعدة أندية مثل: كورينثيانز، ساو كايتانو (إعارة)، كوريتيبا، وكروزيرو، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 3 ملايين يورو.