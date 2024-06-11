تخصيص دخل لقاء الأخضر مع الأردن لعائلة إداري المنتخب "الغليميش"

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تخصيص دخْل مباراة المنتخب الوطني وشقيقه الأردني التي ستقام اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 لعائلة إداري المنتخب الوطني السابق عبدالله بن محمد الغليميش، والذي خدم المنتخبات الوطنية لأكثر من 30 عامًا؛ حيث انتقل إلى رحمة الله تعالى في شهر مايو الماضي، وذلك بتوجيه من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.