‬ينطلق في الـ14 من أكتوبر.. اتحاد الدراجات يطلق النسخة الأولى من دوري السيدات

يذكر أن نادي الاتفاق أول ناد في المملكة يُفعل رياضة الدراجات للسيدات، ثم نادي الرائد، ونادي الرياض، ونادي الخليج، حيث يهدف هذا التفعيل لتحفيز السيدات على المشاركة في المنافسات الرياضية وإيجاد لاعبات مميزات قادرات على تمثيل المملكة والوصول للإنجازات العالمية، إضافة إلى مواكبة برنامج جودة الحياة في دعم المرأة في مختلف القطاعات، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.