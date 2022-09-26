‬ينطلق في الـ14 من أكتوبر.. اتحاد الدراجات يطلق النسخة الأولى من دوري السيدات

أعلن الاتحاد السعودي للدراجات إطلاق النسخة الأولى من دوري الاتحاد لسباقات الطريق للسيدات في خطوة تأتي ضمن الخُطّة الزمنية التي وضعها الاتحاد في إطار برنامج دعم الرياضة النسائية.
وسيتضمن البرنامج الزمني لبطولات دوري الاتحاد "للسيدات" الذي سينطلق في الـ14 من أكتوبر المقبل، 7 بطولات، وسباق بطلة المملكة فردي ضد الساعة، وسباق بطلة المملكة فردي عام، حيث ستكون مجموع مسافات هذه السباقات ما يقارب 625 كيلومتراً في 7 مناطق مختلفة من المملكة.
من جانبها أوضحت الأميرة مشاعل بنت فيصل رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي للدراجات، أن هذا الإعلان يُعَد لحظة مهمة لانطلاقة رياضة الدراجات النسائية التنافسية بين الأندية، لافتة إلى أن تدشين أول دوري رسمي في المملكة كان أحد أهم أهداف اللجنة النسائية.
وأبانت أن اللجنة الفنية أنهت إعداد جميع اللوائح الفنية والأنظمة الخاصة بسباقات الطريق، مؤكدة حرص اللجنة الفنية على تطبيقها والالتزام بها؛ لما تمثله هذه النسخة من أهمية على مستوى أهداف الاتحاد الإستراتيجية، مقدمة شكرها للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على دعمه غير المحدود، مثمنةً لرئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله بن علي الوثلان دعمه ومتابعته.
يذكر أن نادي الاتفاق أول ناد في المملكة يُفعل رياضة الدراجات للسيدات، ثم نادي الرائد، ونادي الرياض، ونادي الخليج، حيث يهدف هذا التفعيل لتحفيز السيدات على المشاركة في المنافسات الرياضية وإيجاد لاعبات مميزات قادرات على تمثيل المملكة والوصول للإنجازات العالمية، إضافة إلى مواكبة برنامج جودة الحياة في دعم المرأة في مختلف القطاعات، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.