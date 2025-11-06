الهلال ضيف مزعج على النجمة.. وإثارة مرتقبة في لقاء الفتح والتعاون

تتواصل غدًا (الجمعة) منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات قوية، حيث يلتقي الفيحاء نظيره الأخدود على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، فيما يستقبل الفتح ضيفه التعاون على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء.
أما ثالث المواجهات، فيحل الهلال ضيفًا مزعجًا على النجمة في لقاء يُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وسط ترقب جماهيري لما سيقدمه متصدر الدوري في مواجهة خصم يسعى لتحقيق مفاجأة على أرضه.
تُختتم السبت منافسات الجولة الثامنة بثلاث مواجهات أخرى، أبرزها عندما يحل النصر المتصدر ضيفًا على نيوم، فيما يواجه الشباب نظيره الاتفاق في مواجهة متكافئة.
وتتجه الأنظار إلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لمتابعة "ديربي البحر" المنتظر بين الاتحاد والأهلي، والذي يُتوقع أن يشهد إثارة وندية كبيرة بين قطبي جدة في أمسية كروية مرتقبة.