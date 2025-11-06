الهلال ضيف مزعج على النجمة.. وإثارة مرتقبة في لقاء الفتح والتعاون

تتواصل غدًا (الجمعة) منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات قوية، حيث يلتقي الفيحاء نظيره الأخدود على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، فيما يستقبل الفتح ضيفه التعاون على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء.