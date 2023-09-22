"نيمار" يرشّح مديرًا فنيًّا جديدًا لتدريب الهلال بدلًا من "خيسوس".. تعرّف عليه

كشف موقع "Onefootball" عن أن البرازيلي "نيمار دا سيلفا"، نجم الهلال، اقترح اسم مدرب جديد لتولّي قيادة الفريق الفنية بدلًا من البرتغالي "خورخي خيسوس".
وأفاد الموقع بأن "نيمار" اقترح اسم المدرب البرازيلي "تيتي" لقيادة الفريق؛ حيث إن مرحلة خيسوس ليست الأفضل في الهلال خلال هذه الفترة.
وأشار الموقع إلى أن المدرب البرتغالي يتعرّض لضغوط من الجماهير الهلالية، وقد تتمّ إقالته في الأيام المقبلة، وقد يكون بالفعل "تيتي" على رادار النادي السعودي.
وفي نفس السياق: فإن جماهير فلامينغو تنتظر مغادرةَ خيسوس من الهلال للمطالبة بالتعاقد معه. وكان "خورخي خيسوس" مدرب الهلال قد تعرّض لهجوم وانتقادات شديدة، بعد تعثُّر الهلال في مبارياته الأخيرة، وتعادله بالأمس أمام ضمك بالدوري السعودي.
وتولّى "خيسوس" هذا الصيف قيادةَ فريق الهلال للمرة الثانية؛ فقد سبق له تدريبه في 2018 قبل أن يرحل عن الفريق السعودي، بعد موسم واحد.