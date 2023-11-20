"سمولينغ" و"سبينازولا" و"ديبالا".. نجوم روما الإيطالي على رادار الأندية السعودية

كشفت صحيفة "Gazzetta" الإيطالية، عن اهتمام الأندية السعودية بالتعاقد مع الإنجليزي كريس سمولينغ، مدافع نادي روما الإيطالي، في يناير القادم.
وبحسب ما أفادت به الصحيفة الإيطالية؛ فإن مسؤولي روما على استعداد للنظر في العروض المقدمة للاعب الإنجليزي من قِبَل الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن الإيطالي ليوناردو سبينازولا، والذي كان مطلوبًا من قِبَل أندية السعودية في أغسطس؛ قد يصبح موضع اهتمام مرة أخرى مع اقتراب انتهاء عقده في يونيو المقبل.
وأضافت أن السعودية أيضًا تستهدف ضم الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الجزيرة العربية لضمه في الموسم الجديد.
وقالت إنه بالإضافة إلى اهتمام السعودية بالتعاقد مع نجوم نادي روما؛ فإن هناك أيضًا اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق الإيطالي، وهم على استعداد لبناء جسور ذهبية للتعاقد معه.