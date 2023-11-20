"سمولينغ" و"سبينازولا" و"ديبالا".. نجوم روما الإيطالي على رادار الأندية السعودية

وقالت إنه بالإضافة إلى اهتمام السعودية بالتعاقد مع نجوم نادي روما؛ فإن هناك أيضًا اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق الإيطالي، وهم على استعداد لبناء جسور ذهبية للتعاقد معه.