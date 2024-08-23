الأهلي يتجاوز العروبة بثنائية في "جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية"

حقَّق فريق الأهلي فوزًا مريحًا على ضيفه العروبة (الوافد الجديد لدوري المحترفين) بهدفين دون رد مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين المسماة بـ"جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية".