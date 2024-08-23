الأهلي يتجاوز العروبة بثنائية في "جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية"

حقَّق فريق الأهلي فوزًا مريحًا على ضيفه العروبة (الوافد الجديد لدوري المحترفين) بهدفين دون رد مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين المسماة بـ"جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية".
وبادر الأهلي بافتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ32 من الشوط الأول عن طريق المهاجم عبدالكريم دارسي مستغلاً كرة مرتدة من حارس العروبة بعد أن تصدى لتسديدة قوية من الإيفواري فرانك كيسي.
وضاعف المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو تقدُّم الأهلي بإحرازه الهدف الثاني قبل 10 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للقاء، حينما انبرى إلى عرضية النجم الإيفواري كيسيه؛ ليتابعها بصدره في الشباك.
وبهذه النتيجة أضاف الأهلي أول ثلاث نقاط لرصيده، في حين بقي رصيد العروبة خاليًا من النقاط.