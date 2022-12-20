بعد تحقيقه مركز "رابع العالم" في مونديال قطر .. استقبال حافل للمنتخب المغربي

وبعد أن نجح المنتخب المغربي في إقصاء بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، خسر في الدور قبل النهائي أمام نظيره الفرنسي، لكن الأداء الرائع للفريق أدى إلى استقبالهم استقبال الأبطال.