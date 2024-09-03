الشرط الجزائي والمقابل المبالغ فيه.. أسباب فشل الأهلي في التعاقد مع "أوسيمين"

وكان قد أوضح روبرتو كاليندا؛ وكيل أوسيمين، أن موكله لا يريد انتقالاً مؤقتاً؛ ما أدّى إلى منع أندية عدة من إحراز أيّ تقدُّمٍ في المفاوضات.