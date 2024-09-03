الشرط الجزائي والمقابل المبالغ فيه.. أسباب فشل الأهلي في التعاقد مع "أوسيمين"

كشفت تقارير صحفية عن أسباب تعثر مفاوضات عديدٍ من الأندية؛ أبرزها الأهلي السعودي، مع النيجيري فيكتور أوسيمين؛ لاعب نابولي.
ونجح مسؤولو غلطة سراي التركي في الدقائق الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية في ضم فيكتور أوسيمين؛ على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، دون وجود خيار للشراء.
وأوضح الصحفي "بن جاكوبس"؛ أن إدارة نابولي أصرّت على الحصول على شرط جزائي بقيمة 120 مليون يورو منذ بداية الموسم الصيفي.
وأضاف، أن باريس سان جيرمان وافق على الشروط مع أوسيمين؛ لكن الفريق الإيطالي طلب 100 مليون يورو؛ ما أدّى إلى انسحاب أبطال فرنسا من المفاوضات.
وأشار إلى أن الأهلي وافق أيضاً على الشروط مع أوسيمين، وبعقد بقيمة 80 مليون يورو؛ ليرفع نابولي سعر بيع عقد اللاعب بعد أن علم بالرسوم المقدَّمة لإيفان توني؛ من قِبل السعوديين.
وصرّح بأن عرض تشيلسي كان لاستعارة المهاجم النيجيري، لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاقٍ على الشروط الشخصية مع أوسيمين.
وكان قد أوضح روبرتو كاليندا؛ وكيل أوسيمين، أن موكله لا يريد انتقالاً مؤقتاً؛ ما أدّى إلى منع أندية عدة من إحراز أيّ تقدُّمٍ في المفاوضات.
وشدَّد جاكوبس؛ بحسابه الشخصي عبر منصة إكس، على أن نابولي لا يزال يخطط لبيع أوسيمين؛ البالغ من العمر 25 عاماً في عام 2025.