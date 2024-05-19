على ذمة "غاليتي": الهلال يتفق مع "خيسوس" حتى 2026

كشفت تقارير إعلامية عن اتفاق إدارة الهلال مع المدير الفني البرتغالي "خورخي خيسوس" على تجديد تعاقده مع الفريق.
وقال رودي غاليتي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " x " إن إدارة الهلال اتفقت مع "خيسوس" على تمديد التعاقد حتى عام 2026.
وكان "خيسوس" قد أبدى رغبته في وقت سابق في تجديد التعاقد مع الهلال لاستمرار تحقيق أحلامه مع الفريق. وقاد المدرب الهلال لتحقيق لقب الدوري وكذلك كأس الدرعية للسوبر.
وينتهي عقد خورخي خيسوس مع الهلال في يونيو القادم، وكان قد تولى قيادته في المرة الثانية في يوليو الماضي، فقد سبق له تدريبه في يوليو 2018.