"الفارسي" توّج الأبطال.. اختتام بطولة المملكة للبولينج لفئة الصم

اختتمت اليوم السبت، منافسات بطولة المملكة للبولينج للصم التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم، والتي أُقيمت منافساتها بصالة مركز القصيبي بمدينة الخبر، خلال الفترة من 18 إلى 19 من شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة 7 فرق من أندية ومراكز الصم بالمملكة.