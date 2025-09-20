"الفارسي" توّج الأبطال.. اختتام بطولة المملكة للبولينج لفئة الصم

اختتمت اليوم السبت، منافسات بطولة المملكة للبولينج للصم التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم، والتي أُقيمت منافساتها بصالة مركز القصيبي بمدينة الخبر، خلال الفترة من 18 إلى 19 من شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة 7 فرق من أندية ومراكز الصم بالمملكة.
وتوّج رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم، خالد الفارسي، الأبطال في فئات الرجال، وكذلك المراكز الأولى في فئات السيدات، بحضور عدد من رؤساء أندية ومراكز الصم في المملكة.
وتم تتويج الأبطال في فئات الرجال، وحقق المركز الأول اللاعب بلال عريف من نادي الصم بجدة، وجاء في المركز الثاني اللاعب عبدالله الرميح من نادي جدة للصم، فيما حقق المركز الثالث اللاعب محمد عريف.
وفي فئات السيدات، فازت اللاعبة لجين النجار من جمعية "إمكان" بالمركز الأول، وحصلت اللاعبة مروج النويهي من جمعية "إمكان" على المركز الثاني، فيما حققت اللاعبة سارة الصيني باشنيني من مركز الطائف المركز الثالث.
وفي ختام البطولة، أبدى رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم، خالد الفارسي، سعادته بنجاح البطولة، وبارك للاعبين واللاعبات أصحاب المراكز الأولى، وتمنى التوفيق للاعبين واللاعبات الذين لم يحالفهم الفوز في البطولات القادمة.