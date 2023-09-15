الاتحاد يطرح تذاكرَ مواجهة أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

ويلاقي الاتحادُ نظيرَه أجمك الأوزبكي يوم الاثنين القادم، الموافق الـ18 من سبتمبر الجاري، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لحساب منافسات الجولة الثالثة من البطولة القارّية.