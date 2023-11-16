تصفيات كأس العالم 2026: الأخضر يستهل مشواره بالفوز على باكستان برباعية

استهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مشواره في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، بالفوز على نظيره الباكستاني في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين مساء اليوم الخميس على ملعب الفتح بالأحساء بقيادة تحكيمية من الحكم السوري حنا حطاب.