تصفيات كأس العالم 2026: الأخضر يستهل مشواره بالفوز على باكستان برباعية

استهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مشواره في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، بالفوز على نظيره الباكستاني في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين مساء اليوم الخميس على ملعب الفتح بالأحساء بقيادة تحكيمية من الحكم السوري حنا حطاب.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات الدور الثاني للمنتخبات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بفوز الأخضر السعودي بأربعة أهداف نظيفة.
أهداف المباراة سجلها صالح الشهري "هدفين" في الدقيقة 6 من عمر المباراة والدقيقة 47 وعبد الرحمن غريب في الدقيقة 90+2 ثم اختتم الأهداف اللاعب عبدالله رديف في الدقيقة 90+5.
بتلك النتيجة يحصد المنتخب السعودي أول ثلاث نقاط له في المسابقة فيما يبقى المنتخب الباكستاني بلا أي رصيد.
يذكر أن المنتخب السعودي بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، يتواجد بالمجموعة السابعة إلى جانب المنتخب الباكستاني، ومنتخب الأردن و منتخب طاجيكستان.