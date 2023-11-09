"فيتوريا" يستدعي "محمد شريف".. للانضمام إلى تشكيلة المنتخب المصري

ضمّ مدربُ المنتخب المصري الأول لكرة القدم: البرتغالي روي فيتوريا، ومحمد شريف لاعب فريق الخليج السعودي، وأحمد فتوح ومحمد صبحي ثنائي الزمالك؛ إلى تشكيلة المنتخب، والتي شهدت أيضًا عودة "إمام عاشور"؛ استعدادًا لمواجهتَيْ جيبوتي وسيراليون، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.
ومن بين اللاعبين الـ25 في القائمة، اختار "فيتوريا"، "فتوح، وصبحي" اللذين أوقفتْهما إدارة نادي الزمالك، وأحالتهما إلى التحقيق، وعرضتهما للبيع عقب خروجهما من معسكر النادي قبيل مواجهة نادي زد، في المرحلة السادسة من الدوري المصري، والتي خسرها الزمالك "1-2".
وقال "فيتوريا" في مؤتمر صحافي، الخميس: "حتى الآن اللاعبان يخضعان للتحقيق من قبل إدارة ناديهما، ولم يصدر قرار نهائي بشأنهما، وحين يصدر سيكون هناك قرار من إدارة المنتخب".
وتساءل "فيتوريا": "ماذا لو أخطأ اللاعب في معسكر المنتخب، واستُبعد وعوقب لهذا السبب؛ هل ستتخذ إدارة ناديه قرارًا بإيقافه واستبعاده؟".
وكانت إدارة الزمالك أعلنت عن مخاطبة اتّحاد الكرة لاستبعاد "فتوح، وصبحي" من قائمة المنتخب.
في المقابل شهدت تشكيلةُ "الفراعنة" عودةَ حارس بيراميدز "أحمد الشناوي"، واستبعاد حارس البنك الأهلي "محمد أبو جبل"، وعودة "إمام عاشور" المستبعد من المعسكر السابق للإصابة، إلى جانب مدافع الأهلي "رامي ربيعة"، مع استبعاد "ياسر إبراهيم".
ويستهلُّ منتخبُ مصر مشوارَه في التصفيات بمواجهة جيبوتي في 16 نوفمبر بالقاهرة، فيما يواجه سيراليون في ليبيريا في 19 من الشهر نفسه.