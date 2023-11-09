"فيتوريا" يستدعي "محمد شريف".. للانضمام إلى تشكيلة المنتخب المصري

ومن بين اللاعبين الـ25 في القائمة، اختار "فيتوريا"، "فتوح، وصبحي" اللذين أوقفتْهما إدارة نادي الزمالك، وأحالتهما إلى التحقيق، وعرضتهما للبيع عقب خروجهما من معسكر النادي قبيل مواجهة نادي زد، في المرحلة السادسة من الدوري المصري، والتي خسرها الزمالك "1-2".