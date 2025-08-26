إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطب الرياضي بـ 11 مبادرة لتعزيز جودة الحياة ودعم الاقتصاد الصحي

أعلنت اللجنة الوطنية للطب الرياضي في اتحاد الغرف السعودية، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطب الرياضي التي تتضمن 11 مبادرة رئيسية تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية للرياضيين، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الصحي المرتبط بالرياضة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جودة الحياة.
وتشمل المبادرات تأسيس الهيئة السعودية للطب الرياضي، وإنشاء صندوق للبنية التحتية، إلى جانب إعداد إطار حوكمة لاعتماد المراكز والمستشفيات والأطباء، وإصدار دليل تنظيمي وطني للطب الرياضي. كما تتضمن إطلاق منتج تأميني وطني للرياضيين، واستحداث برامج أكاديمية متخصصة تشمل الدبلومات والزمالات، إضافة إلى إنشاء مركز وطني للأبحاث والابتكار في الطب الرياضي.
وعلى المستوى المجتمعي، ركزت المبادرات على إطلاق حملات وطنية للطب الوقائي والإصابات الرياضية، ودعم الكفاءات البشرية بالتدريب والتطوير، بجانب مبادرة إعلامية وأخلاقيات مهنية مرتبطة بالمجال. كما شملت الاستراتيجية تعزيز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً من خلال اتفاقيات وشراكات مع جهات محلية وعالمية.
وأكدت اللجنة الوطنية أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في حماية الرياضيين وتطوير بيئة الرياضة في المملكة، فضلاً عن دورها في خلق فرص اقتصادية واعدة عبر قطاع صحي متخصص ومبتكر، مشيرة إلى أن التنفيذ سيكون بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام.