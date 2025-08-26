إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطب الرياضي بـ 11 مبادرة لتعزيز جودة الحياة ودعم الاقتصاد الصحي

وأكدت اللجنة الوطنية أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في حماية الرياضيين وتطوير بيئة الرياضة في المملكة، فضلاً عن دورها في خلق فرص اقتصادية واعدة عبر قطاع صحي متخصص ومبتكر، مشيرة إلى أن التنفيذ سيكون بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام.