بجوائز تتجاوز مليونَيْ ريال.. "العلا" تحتضن بطولة العالم للقدرة الدولية للهجن

وتتضمّن البطولةُ إقامةَ سباق بطول 16 كيلومترًا على مرحلتين، كل مرحلة 8 كيلومترات، بينهما استراحة لمدة 30 دقيقة، يتأهّل من المرحلة الأولى 20 متسابقًا من الرجال، و15 من النساء للمرحلة النهائية، وتحسب النتائج النهائية على مجموع أفضل توقيت زمني للمرحلتين، ويسمح بمشاركة الرجال والنساء؛ حيث تحسب نتائج الرجال على حدة، ونتائج النساء على حدة. ويحصل الفائز بالمركز الأول في فئة الرجال على مبلغ 500 ألف ريال، ومثلها في النساء، فيما توزّع بقية المبالغ على 10 فائزين في فئة الرجال، و10 فائزات في فئة النساء.