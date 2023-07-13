لمدة 3 أعوام رعاية.. الأهلي يوقع مع الشركة السعودية للقهوة "جازين"

من جهته أعرب المهندس طارق خليفة الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نادي الأهلي الاستثمارية، عن سعادته بالتوقيع مع الشركة السعودية للقهوة عبر علامتها "جازين"، وقال: "نرحب بالشريك الجديد الذي انضمّ إلى ركب شركائنا الذين نفخر ونعتزّ بشراكاتنا معهم"، مؤكدًا حرص مجلس الإدارة على تفعيل الجانب الاستثماري من خلال التوقيع مع الشركات الرائدة، والتي تليق بمكانة وجماهيرية النادي الأهلي ليكون بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الرعايات تدعمنا لتحقيق المزيد من النمو والتطوير على مستوى النادي، خصوصًا منتجات القهوة التي تلامس نمط الحياة اليومي لكافة شرائح المجتمع السعودي.