لمدة 3 أعوام رعاية.. الأهلي يوقع مع الشركة السعودية للقهوة "جازين"

وقّع النادي الأهلي، الخميس، مع الشركة السعودية للقهوة عبر علامتها التجارية "جازين"؛ اتفاقية رعاية لمدة 3 أعوام تمتدّ حتى نهاية الموسم الرياضي 2025 - 2026، وذلك بحضور المهندس طارق خليفة الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نادي الأهلي الاستثمارية، ومحمد زيني مدير إدارة التسويق في الشركة السعودية للقهوة.
من جهته أعرب المهندس طارق خليفة الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نادي الأهلي الاستثمارية، عن سعادته بالتوقيع مع الشركة السعودية للقهوة عبر علامتها "جازين"، وقال: "نرحب بالشريك الجديد الذي انضمّ إلى ركب شركائنا الذين نفخر ونعتزّ بشراكاتنا معهم"، مؤكدًا حرص مجلس الإدارة على تفعيل الجانب الاستثماري من خلال التوقيع مع الشركات الرائدة، والتي تليق بمكانة وجماهيرية النادي الأهلي ليكون بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الرعايات تدعمنا لتحقيق المزيد من النمو والتطوير على مستوى النادي، خصوصًا منتجات القهوة التي تلامس نمط الحياة اليومي لكافة شرائح المجتمع السعودي.
من جانبه رحّب محمد زيني مدير إدارة التسويق في الشركة السعودية للقهوة بالشراكة الجديدة مع النادي الأهلي، انطلاقًا من الدور المهم الذي يقوم به الأهلي في المنظومة الرياضية على مستوى كافة الألعاب في السعودية، إلى جانب القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تنتمي لهذا الكيان الكبير؛ الأمر الذي يحفز جميع الشركات والمؤسسات على إبرام الاتفاقيات التي ستعود بكل تأكيد على الأطراف المعنية بالمكاسب المرجوّة، وتحقيق الأهداف المشتركة.
وقال محمد زيني: "نفخر بتوقيع اتفاقية الرعاية مع النادي الأهلي وتقديم الدعم لهذه الأيقونة الوطنية، ويشترك النادي الأهلي وعلامة جازين بقيمة وطنية كبيرة تزخر بالعراقة والأصالة، ويمثل كلاهما شغفنا وثقافتنا الفنية وطموحنا لمواصلة المضي قدمًا وفي إطار سعينا لأن نصبح منتجًا عالميًّا، توفر لنا هذه الرعاية منصة رائعة لإبراز جذورنا السعودية وتسليط الضوء على طموحنا للتحول إلى رمز للفخر الوطني".