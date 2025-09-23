المملكة موطن الأحداث الرياضية .. مسيرة تطور تتجدد في اليوم الوطني الـ95 تحت شعار "عِزّنا بطبعنا"

وخلال السنوات الأخيرة شهدت المملكة تنظيم بطولات عالمية بارزة مثل منافسات جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بحلبة كورنيش جدة في خمس نسخ، ورالي داكار أصعب وأشهر سباقات الراليات الرياضية، الذي يُنظّم بالكامل في السعودية منذ عام 2020، وكأسي السوبر الإسباني والإيطالي، إلى جانب استضافة نهائيات كبرى في كرة القدم الآسيوية، والفعاليات القتالية والفنون القتالية المختلطة، إضافة إلى استضافة بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل "نزال البحر الأحمر"، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل منذ عام 1999، فضلًا عن البطولات الكبرى في التنس والجولف والملاكمة، ما جعلها محط أنظار الرياضيين والجماهير حول العالم.