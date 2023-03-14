بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021.. الهلال السعودي يشارك في مونديال 2025

وأشار البيان الرسمي لـ"فيفا" عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، إلى أنه في حال فوز ناد بنسختين أو أكثر من البطولة القارية التي يشارك فيها بين عامَي 2021 و2024؛ فإنه سيتم حسم هوية الفريق المتأهّل معه بحسب ترتيبه، الذي يتم احتسابه بناء على المعايير والتصنيفات الرسمية، مع التأكيد على تطبيق حدّ أقصى بمشاركة فريقين متأهلين من دولة واحدة، باستثناء الحالة التي يفوز فيها أكثر من فريقين من نفس الدولة بالبطولة القارّيّة خلال آخر 4 سنوات.