رياضة

بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021.. الهلال السعودي يشارك في مونديال 2025

بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021.. الهلال السعودي يشارك في مونديال 2025
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سبق

يشارك فريق الهلال الأول لكرة القدم في كأس العالم للأندية لعام 2025، بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021؛ حيث ستكون النسخة الجديدة بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارّات العالم، من بينهم 4 من قارة آسيا.

وأكّد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الثلاثاء، أن بطولة كأس العالم للأندية 2025، ستشهد مشاركة 4 فرق من قارة آسيا، وهم أبطال النسخ الأربعة السابقة من بطولة دوري أبطال آسيا، بدءًا من عام 2021 وحتى عام 2025؛ مما يعني مشاركة الهلال بصفة رسمية بعد فوزه ببطولة آسيا خلال عام 2021.

وأشار البيان الرسمي لـ"فيفا" عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، إلى أنه في حال فوز ناد بنسختين أو أكثر من البطولة القارية التي يشارك فيها بين عامَي 2021 و2024؛ فإنه سيتم حسم هوية الفريق المتأهّل معه بحسب ترتيبه، الذي يتم احتسابه بناء على المعايير والتصنيفات الرسمية، مع التأكيد على تطبيق حدّ أقصى بمشاركة فريقين متأهلين من دولة واحدة، باستثناء الحالة التي يفوز فيها أكثر من فريقين من نفس الدولة بالبطولة القارّيّة خلال آخر 4 سنوات.

الهلال
كأس العالم للأندية 2025
دوري أبطال آسيا 2021

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