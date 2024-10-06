لاعب النصر "ساديو ماني" الأعلى تقييمًا في الجولة السادسة من دوري روشن

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من دوري روشن للموسم الرياضي 2024/2025، وذلك وفقًا لموقع (أوبتا) المتخصص في إحصائيات مباريات كرة القدم.
وقد حظيت أندية التعاون والنصر والأخدود بالنسبة الأكبر في التشكيلة المثالية للجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، والتي ضمت 11 لاعبًا.
ووقع اختيار "أوبتا" على ثلاثة لاعبين من التعاون، ولاعبين من النصر، ولاعبين من الأخدود، بالإضافة إلى لاعب واحد من الاتحاد والفيحاء وضمك والرائد. وغاب لاعبو الهلال، الأهلي، والشباب عن التشكيلة المثالية للجولة.
حصل النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر، على التقييم الأعلى بين زملائه في التشكيلة المثالية للجولة السادسة وفقًا لموقع "أوبتا"، حيث نال تقييم (8.7) درجة، بفضل أدائه الرائع وقيادته فريقه للفوز بثلاثية نظيفة على العروبة، مسجلاً هدفين في المباراة.
حراسة المرمى: مشاري سنيور (الرائد) - 7.6
الدفاع: فهد العبدالرزاق (التعاون) - 7.2، غيروتو (التعاون) - 7.2، عبدالقادر بدران (ضمك) - 7.0، سعد الناصر (التعاون) - 7.5
الوسط: خوان سيباستيان بيدروزا (الأخدود) - 7.4، بيتروس (الأخدود) - 7.1، أوتافيو (النصر) - 6.5، ساديو ماني (النصر) - 8.7
الهجوم: كريم بنزيما (الاتحاد) - 7.5، أليخاندرو بوزويلو (الفيحاء) - 7.9