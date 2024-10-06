لاعب النصر "ساديو ماني" الأعلى تقييمًا في الجولة السادسة من دوري روشن

ووقع اختيار "أوبتا" على ثلاثة لاعبين من التعاون، ولاعبين من النصر، ولاعبين من الأخدود، بالإضافة إلى لاعب واحد من الاتحاد والفيحاء وضمك والرائد. وغاب لاعبو الهلال، الأهلي، والشباب عن التشكيلة المثالية للجولة.