الآسيوي: 27 يوليو موعد سحب قرعة تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027

ومع رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 إلى 48 منتخبًا، للمرة الأولى في تاريخ البطولة؛ فقد قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل تعديلات على نظام التصفيات؛ حيث تمتلك قارة آسيا ثمانية مقاعد ونصف في النهائيات العالمية؛ مما يعني أن المنتخبات الـ18 صاحبة التصنيف الأدنى من أصل 45 منتخبًا، بحسب التصنيف المقبل للاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي سيصدر يوم 20 يوليو، سوف تستهلّ مشوار المنافسة من خلال الدور الأول في التصفيات المشتركة.