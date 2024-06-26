شاهد.. الكشف عن الشعار الجديد لبطولة رابطة محترفات التنس (WTA) في الرياض

وقال ستيف سايمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في رابطة محترفات التنس: "جلب نهائيات WTA إلى موقع جديد تمامًا هو لحظة خاصة لرياضتنا. إنها فرصة مميزة لجلب أول بطولة تنس محترفة للسيدات إلى المملكة العربية السعودية هذا العام. هذه الشراكة دورها لا يقتصر فقط على نمو رياضة السيدات في السعودية، بل ستقوم بإلهام لاعبات ومشجعات جديدات في المنطقة وخارجها للاستمتاع بأعلى مستوى من رياضة التنس للسيدات لأول مرة. وبالتعاون مع شركائنا في الاتحاد السعودي للتنس نحن نعد الأيام لمشاهدة أفضل اللاعبات في العالم هنا في الرياض لهذا الختام المثير للموسم".