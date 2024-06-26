شاهد.. الكشف عن الشعار الجديد لبطولة رابطة محترفات التنس (WTA) في الرياض

مع بدء العد التنازلي لنهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض، أعلن الاتحاد السعودي للتنس طموحه لإلهام مليون شخص لممارسة الرياضة بحلول عام 2030. وتم إعلان ذلك في حفل الإطلاق الرسمي لنهائيات رابطة محترفات التنس (WTA) في الرياض اليوم الأربعاء.
كما كشف الاتحاد بالتعاون مع وزارة الرياضة ورابطة محترفات التنس عن شعار البطولة التي تتميز بمشاركة أفضل لاعبات التنس في العالم في النسخة الختامية المرموقة لهذا العام، إضافة إلى موقع إقامة البطولة، التي ستحتضنها جامعة الملك سعود.
وتُعتبر نهائيات WTA في الرياض جزءًا أساسيًّا من خطط الاتحاد السعودي للتنس لتعزيز النمو والمشاركة في رياضة التنس في جميع أنحاء السعودية، وهي أحدث فعالية رياضية دولية تنضم لقائمة الفعاليات الكبرى التي تستضيفها السعودية؛ إذ تم تنظيم أكثر من 100 فعالية منذ عام 2018 بهدف تحفيز السعوديين على ممارسة الرياضة، واتباع نمط حياة صحي.
وقالت أريج مطبقاني، رئيسة الاتحاد السعودي للتنس، أثناء الحفل: "الفرصة التي ستوفرها هذه البطولة المرموقة في السعودية رائعة. ونحن سعداء بالتعاون مع رابطة محترفات التنس لجلب هذه البطولة إلى الرياض، ومع هدفنا لإلهام مليون شخص لممارسة التنس بحلول عام 2030، ستقوم هذه الفعالية بإحداث تأثير كبير. وأنا واثقة بأن هذه الشراكة مع رابطة محترفات التنس ستكون محورية لرياضة التنس في بلدنا".
كما شهد الحفل مشاركة ستيف سايمون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في رابطة محترفات التنس، ومارينا ستورتي الرئيسة التنفيذية في WTA Ventures، وجاربين موغوروزا مديرة بطولة نهائيات WTA، وجودي موراي سفيرة مجتمع نهائيات WTA، وفاطمة باطوق عضو مجلس الاتحاد السعودي للتنس.
وفي إطار الزيارة التاريخية لرابطة محترفات التنس شاركت موراي وموغوروزا في أول سلسلة من الحصص التدريبية للتنس على مستوى السعودية، وقامت يوم أمس بتدريب أكثر من 30 من المواهب الشابة في الرياض؛ لتحسين مهاراتهن التقنية.
ومن المقرر أن تقام نهائيات الموسم عام 2024 في الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر، وستشهد تنافس أفضل ثماني لاعبات في فئتي الفردي والزوجي على جائزة قياسية في ختام العام.
وقال ستيف سايمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في رابطة محترفات التنس: "جلب نهائيات WTA إلى موقع جديد تمامًا هو لحظة خاصة لرياضتنا. إنها فرصة مميزة لجلب أول بطولة تنس محترفة للسيدات إلى المملكة العربية السعودية هذا العام. هذه الشراكة دورها لا يقتصر فقط على نمو رياضة السيدات في السعودية، بل ستقوم بإلهام لاعبات ومشجعات جديدات في المنطقة وخارجها للاستمتاع بأعلى مستوى من رياضة التنس للسيدات لأول مرة. وبالتعاون مع شركائنا في الاتحاد السعودي للتنس نحن نعد الأيام لمشاهدة أفضل اللاعبات في العالم هنا في الرياض لهذا الختام المثير للموسم".
وستشهد الاتفاقية بين رابطة محترفات التنس والاتحاد السعودي للتنس إقامة البطولة في العاصمة السعودية على مدار السنوات الثلاث القادمة، ويبدأ المنظمون العد التنازلي نحو فعالية عام 2024، وتُعد فصلاً جديدًا في تاريخ التنس السعودي بعد نجاح الأحداث الكبرى الأخيرة في رياضة التنس في السعودية، بما في ذلك أول حدث احترافي رسمي في بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس (ATP).
ولمعرفة المزيد من المعلومات حول نهائيات رابطة محترفات التنس، وتفاصيل الحصول على التذاكر الخاصة بالحدث العالمي، يمكن زيارة الرابط الآتي: https://webook.com/ar/events/wta-finals-tickets