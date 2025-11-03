جولة الثلاثاء .. ليفربول وريال مدريد يتصدران صدام العمالقة في دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، الثلاثاء، إلى جولة حاسمة في دوري أبطال أوروبا، تشهد قمماً مثيرة أبرزها مواجهة ليفربول وريال مدريد على ملعب "أنفيلد"، وباريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ في "حديقة الأمراء".