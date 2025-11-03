جولة الثلاثاء .. ليفربول وريال مدريد يتصدران صدام العمالقة في دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، الثلاثاء، إلى جولة حاسمة في دوري أبطال أوروبا، تشهد قمماً مثيرة أبرزها مواجهة ليفربول وريال مدريد على ملعب "أنفيلد"، وباريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ في "حديقة الأمراء".
ويجدد ليفربول وريال مدريد صراعهما التاريخي في البطولة، حيث يسعى الفريق الإنجليزي لاستعادة توازنه بقيادة محمد صلاح، فيما يواصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته مع المدرب تشابي ألونسو.
وفي باريس، يدخل سان جيرمان اللقاء وسط غيابات مؤثرة، في حين يعتمد بايرن ميونخ على قوته الهجومية بقيادة كين ودياز وأوليس.
وتشهد جولة الغد أيضاً مواجهات أخرى لأرسنال أمام سلافيا براغ، ويوفنتوس ضد سبورتينغ لشبونة، ونابولي أمام آينتراخت فرانكفورت، في ليلة كروية تعد باختبارات حقيقية لطموحات كبار أوروبا.