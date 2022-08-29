"مستقبل السعودية".. منتدى عالمي في الرياض للرياضات الإلكترونية

ينظم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يومَيْ 7 و8 سبتمبر المقبل في فندق الفورسيزون بالرياض، منتدى "العالم القادم" بعنوان: "مستقبل السعودية"، بحضور ومشاركة أكثر من ألف شخصية بارزة في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية دولياً من وزراء وقيادات، وكبار المستثمرين، ومطوري وناشري الألعاب، والاتحادات والبطولات الرياضية، ومقدمي الخدمات التقنية، واللاعبين، والشركات الناشئة، وممثلي القطاع العام، والعلامات التجارية.