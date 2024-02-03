بطولة آسيا 2023: بركلات الترجيح.. العنابي القطري للدور نصف النهائي على حساب أوزبكستان

تأهل المنتخب القطري للدور قبل النهائي من مسابقة كأس آسيا 2023 المقامة حالياً في قطر، عقب تغلبه على المنتخب الأوزبكي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين صمن مباريات الدور ربع النهائي من المسابقة الآسيوية بفوز المنتخب القطري بركلات الترجيح.
أهداف المباراة سجلها حسن الهيدوس للعنابي في الدقيقة 27 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل زامروبيكوف للأوزبك في الدقيقة 59.
واحتكم المنتخبان للأشواط الإضافية التي انتهت بنفس نتيجة الأشواط الأصلية، وهي التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، ليحتكما إلى ركلات الترجيح، والتي أسفرت عن فوز المنتخب القطري وتأهله بعد تألق حارسه معتز برشم ونجاحه في التصدي لثلاث ركلات.