في ختام الجولة الخامسة من دوري روشن.. بثلاثية نيوم.. القادسية يصعد إلى المركز الثاني

قفز فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى المركز الثاني في سلم جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد تجاوزه مستضيفه نيوم بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في مدينة تبوك، بقيادة الحكم المجري تاماس بوغنار.
انتهى الشوط الأول بتقدّم القادسية بهدفين دون مقابل، حيث أحرز الهدف الأول جوليان في الدقيقة 11 من كرة مرتدة سريعة وصلته من مصعب الجوير.
وفي الدقيقة 45 أضاف اللاعب ذاته "جوليان" الهدف الثاني لفريقه القادسية بعد تمريرة وصلته من زميله محمد أبو الشامات.
وفي الشوط الثاني قلّص "لاكازيت" النتيجة لفريقه نيوم بهدف أول في الدقيقة 66.
وشهدت الدقائق العشر الأخيرة من زمن المباراة مشاركة اللاعب ياسر الشهراني مع القادسية، كما شارك محمد البريك مع نيوم.
وفي الوقت القاتل، وتحديدًا في الدقيقة 88، سُجّل الهدف الثالث للقادسية برأسية رائعة عن طريق "جوليان" (هاتريك)، أنهى من خلالها فرصة عودة نيوم للمباراة.
بهذه النتيجة بلغ القادسية النقطة 13 في المركز الثاني، فيما بقي نيوم على رصيده السابق (9) نقاط في المركز التاسع.