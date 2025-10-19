في ختام الجولة الخامسة من دوري روشن.. بثلاثية نيوم.. القادسية يصعد إلى المركز الثاني

قفز فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى المركز الثاني في سلم جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد تجاوزه مستضيفه نيوم بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في مدينة تبوك، بقيادة الحكم المجري تاماس بوغنار.