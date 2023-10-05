رياضة

دوري روشن للمحترفين: التعاون ينفرد بقمة ترتيب الدوري "مؤقتًا" بثلاثية في الطائي

دوري روشن للمحترفين: التعاون ينفرد بقمة ترتيب الدوري "مؤقتًا" بثلاثية في الطائي

حقّق الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الفوزَ على الطائي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي التعاون في بريدة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز التعاون بثلاثية نظيفة دون مقابل.

أهداف المباراة سجّلها: موسى بارو في الدقيقة 11، قبل أن يضيف جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 13، ثم الثالث عن طريق المحترف ميدران في الدقيقة 59.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي التعاون عند النقطة رقم 22 في المركز الأول مؤقّتًا، في حين يبقى الطائي على نفس رصيده السابق وهو 7 نقاط.

الدوري السعودي للمحترفين
نادي التعاون
نادي الطائي
دوري روشن السعودي
دوري روشن السعودي للمحترفين

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