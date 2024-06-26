"آل الشيخ": إقامة ثاني نزال لـ"موسم الرياض" بالخارج في لندن على استاد ويمبلي.. سبتمبر المقبل

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إقامة ثاني نزال لـ"موسم الرياض" خارج السعودية، وذلك في لندن يوم 21 سبتمبر المقبل، بعد أن تم الإعلان عن إقامة نزال موسم الرياض الأول في لوس أنجلوس، الذي سيكون في الثالث من أغسطس المقبل، وسيلتقي فيه الأمريكي ترنسكروفورد والأوزبكي مادريموف.