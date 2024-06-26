"آل الشيخ": إقامة ثاني نزال لـ"موسم الرياض" بالخارج في لندن على استاد ويمبلي.. سبتمبر المقبل
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إقامة ثاني نزال لـ"موسم الرياض" خارج السعودية، وذلك في لندن يوم 21 سبتمبر المقبل، بعد أن تم الإعلان عن إقامة نزال موسم الرياض الأول في لوس أنجلوس، الذي سيكون في الثالث من أغسطس المقبل، وسيلتقي فيه الأمريكي ترنسكروفورد والأوزبكي مادريموف.
وسيجمع النزال الرئيسي المنتظر في استاد ويمبلي الملاكم البريطاني البطل في الوزن الثقيل "أنتوني جوشوا" مع مواطنه "دانيال دوبوا"، الذي حقق فوزًا بالضربة القاضية الفنية ضد خصمه فيليب هرغوفيتش في الرياض ضمن نزالات "5vs5".
وقال آل الشيخ: "نحن سعداء بجمع اثنين من أفضل مقاتلي الوزن الثقيل في العالم في مدينتهما الأم لندن، وبالتحديد في استاد ويمبلي، المكان التاريخي لرياضة الملاكمة".
وأضاف: "نعلم أنه سيكون نزالاً تاريخيًّا مدعومًا بنزالات Undercard رائعة، ونتطلع إلى إعطاء المشجعين البريطانيين وزوار لندن فرصة تجربة حدث موسم الرياض قبل أسابيع من الإطلاق الرسمي لموسم 2024 في الرياض في أكتوبر".
كما تأتي مواجهة أخرى بين البريطاني تايلر ديني مع مواطنه حمزة شيراز، إضافة إلى نزال آخر بين البريطاني جوش كيلي ومواطنه ليام سميث، في حين يواجه الملاكم البريطاني جوشوا بواتسي مواطنه ويلي هاتشينسون، وأخيرًا يلتقي ماركتشامبرلين جوش بيدلي.
وتأتي هذه النزالات في لندن بعد أن حققت المنافسات الكبرى التي أقيمت ضمن موسم الرياض نجاحًا كبيرًا؛ إذ أصبحت العاصمة الرياض وجهة عالمية لعشاق الملاكمة في العالم.