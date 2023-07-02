النصر يستهدف التعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد

وقال الموقع، وفقًا لصحيفة "The Sun" البريطانية: إن النصر يريد لمّ شمل دي خيا، بالنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أن النصر مستعدّ لمنحه عقدًا بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، للانتقال إلى المملكة العربية السعودية.