النصر يستهدف التعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد

كشف موقع "talk sport" عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال الموقع، وفقًا لصحيفة "The Sun" البريطانية: إن النصر يريد لمّ شمل دي خيا، بالنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أن النصر مستعدّ لمنحه عقدًا بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، للانتقال إلى المملكة العربية السعودية.
وذكرت تقارير صحفية أن الحارس الإسباني الذي انتهى عقده مع مانشستر يونايتد يوم الجمعة الماضية، ما زال في مفاوضات مع النادي الإنجليزي، لتجديد عقده.
كما أفادت تقارير أخرى بأن إدارة النصر تتجه إلى الاستغناء عن حارس الفريق الكولومبي ديفيد أوسبينا، بعد أن كشفت فحوصات طبية تعرضه لكسرين في ذراعه.