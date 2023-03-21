"الوحدة" الإماراتي يقدم عرضًا رسميًا لـ "الهلال" للتعاقد مع " بيريرا"

كشفت "رايسا سيمبليسيو" الصحفية التي تعمل في شبكة "Goal" العالمية، أن رغبة نادي الوحدة الإماراتي في التعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الهلال خلال الموسم المقبل.
وقالت الصحفية إن الوحدة قدم عرضًا رسميًا للهلال للتعاقد مع بيريرا، والنادي السعودي يدرس العرض قبل إعطاء موافقته للنادي الإماراتي.
وسبق وذكرت تقارير صحفية سابقة أن إدارة الهلال رفضت عرضًا من الوحدة لتجديد إعارة بيريرا لاعب الفريق، لمدة ستة أشهر أخرى.
وأُعير اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 26 عامًا، إلى الوحدة الإماراتي من الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر.
ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن للمحترفين برصيد 39 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر.