"الوحدة" الإماراتي يقدم عرضًا رسميًا لـ "الهلال" للتعاقد مع " بيريرا"

كشفت "رايسا سيمبليسيو" الصحفية التي تعمل في شبكة "Goal" العالمية، أن رغبة نادي الوحدة الإماراتي في التعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الهلال خلال الموسم المقبل.