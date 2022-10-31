قرعة بطولة غرب آسيا: أخضر طائرة السيدات في المجموعة الأولى في مشاركته الرسمية الأولى

أوقعت القرعة المنتخب السعودي للسيدات في المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا الأولى لمنتخبات السيدات للكرة الطائرة التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 13 إلى 24 من شهر نوفمبر المقبل، وتضم مجموعة الأخضر، منتخبات: فلسطين، والعراق، ولبنان، وسوريا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات: الأردن، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والإمارات.
ويدخل أخضر السيدات معسكرًا إعداديًا يوم 7 نوفمبر في العاصمة الرياض، سيتخلله تدريبات لياقية وتكتيكية، بقيادة المدرب المصري عبدالحميد الحديدي.
من جانبها، أكدت حنان القحطاني عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة رئيسة وفد المنتخب السعودي للسيدات المشارك في بطولة غرب آسيا الأولى لكرة الطائرة سيدات، والتي ستقام في الأردن أن مشاركة المنتخب في هذه البطولة هي الأولى له رسميًا، ونتمنى أن نحقق الأهداف والفائدة المرجوّة؛ من أجل رسم خريطة الطريق؛ لبناء جيل يسهم في تحقيق الإنجازات للطائرة النسائية السعودية.
وأشارت "القحطاني" إلى أن اللجنة النسائية في اتحاد كرة الطائرة تسعى لتوسيع قاعدة اللعبة من خلال نشرها على مستوى مناطق المملكة؛ من أجل بناء قاعدة من اللاعبات في سن مبكرة، وهذا بلا شك يحتاج إلى مزيد من الوقت.
وفي نفس الوقت، تُعتبر لعبة الكرة الطائرة من الرياضات المحببة للسيدات بجميع الفئات العمرية، وهذا سيساعدنا في اختصار، بالإضافة إلى الدعم والاهتمام الذي نلاقيه من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور خالد الزغيبي سيسهم في نشر اللعبة على نطاق واسع، ونأمل أن يحالفنا التوفيق في تحقيق نتائج جيدة في البطولة.