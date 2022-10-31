قرعة بطولة غرب آسيا: أخضر طائرة السيدات في المجموعة الأولى في مشاركته الرسمية الأولى

أوقعت القرعة المنتخب السعودي للسيدات في المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا الأولى لمنتخبات السيدات للكرة الطائرة التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 13 إلى 24 من شهر نوفمبر المقبل، وتضم مجموعة الأخضر، منتخبات: فلسطين، والعراق، ولبنان، وسوريا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات: الأردن، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والإمارات.