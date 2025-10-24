النصر يسعى للابتعاد بالصدارة.. والشباب يتطلع لاستعادة توازنه في دوري روشن

وفي الرياض، يستضيف الشباب صاحب المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط نظيره ضمك صاحب المركز السادس عشر بنقطة واحدة، على ملعب إس إتش جي أرينا عند الساعة 5:55 مساءً، في مواجهة يُنتظر أن تكون مثيرة بالنظر إلى وضع الفريقين في جدول الترتيب.