النصر يسعى للابتعاد بالصدارة.. والشباب يتطلع لاستعادة توازنه في دوري روشن

تُختتم اليوم (السبت) منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة ثلاث مواجهات مثيرة، تحمل في طياتها الكثير من الندية والإثارة، بين فرق تبحث عن تعزيز موقعها في القمة وأخرى تسعى لاستعادة التوازن والعودة إلى طريق الانتصارات.
تتجه الأنظار إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام الذي يحتضن مواجهة القادسية ثالث الترتيب برصيد 13 نقطة مع ضيفه الأخدود صاحب المركز السابع عشر (قبل الأخير) من دون أي نقطة، عند الساعة 5:40 مساءً.
يدخل القادسية اللقاء وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة سلسلة انتصاراته والمحافظة على سجله الخالي من الهزائم حتى الآن، سعيًا للانقضاض على الصدارة في حال تعثر المتصدر النصر، أو على الأقل استعادة مركز الوصافة.
في المقابل، يأمل فريق الأخدود في تحقيق أول انتصاراته هذا الموسم رغم نتائجه المتواضعة، إذ يسعى لتقديم أداء قوي ومفاجأة أصحاب الأرض لإسعاد جماهيره والتقدم في جدول الترتيب.
وفي الرياض، يستضيف الشباب صاحب المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط نظيره ضمك صاحب المركز السادس عشر بنقطة واحدة، على ملعب إس إتش جي أرينا عند الساعة 5:55 مساءً، في مواجهة يُنتظر أن تكون مثيرة بالنظر إلى وضع الفريقين في جدول الترتيب.
يتطلع الشباب إلى استعادة توازنه وتضميد جراحه بعد نتائجه المتذبذبة في الجولات الماضية، وخسارته المفاجئة في البطولة الخليجية أمام تضامن حضرموت اليمني. وتبدو فرصة أصحاب الأرض مناسبة للعودة إلى سكة الانتصارات، خاصة أن ضيفهم يمر بفترة صعبة في دوري المحترفين.
ويدخل المدرب الإسباني إيمانويل ألغواسيل اللقاء مدركًا أن أي تراخٍ قد يكلف الفريق كثيرًا في ظل النتائج السلبية التي يمر بها.
من جهته، يسعى فريق ضمك إلى إيقاف مسلسل الهزائم المتتالية بعد فشله في حصد أي نقطة منذ تعادله في الجولة الأولى.
في ختام مباريات الجولة، يحل النصر المتصدر برصيد 15 نقطة ضيفًا ثقيلًا على الحزم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة 9:00 مساءً.
يطمح النصر إلى أن يصبح الفريق الوحيد الذي يحقق الفوز في مبارياته الست الأولى هذا الموسم، للمحافظة على سجله الخالي من الخسائر وتعزيز موقعه في الصدارة.
ويدخل النصر المباراة مرشحًا بقوة للظفر بالنقاط الثلاث نظرًا للفارق الفني والذهني الكبير بين لاعبيه ولاعبي أصحاب الأرض، إذ يمتلك الفريق نجومًا قادرين على صناعة الفارق بفضل خبرتهم ومهاراتهم العالية المكتسبة من اللعب في أقوى الفرق والمنتخبات العالمية.
في المقابل، يأمل الحزم استثمار عاملي الأرض والجمهور لمواصلة صحوته بعد تحقيقه أول انتصاراته في الجولة الماضية، سعيًا لتحسين موقعه على سلم الترتيب.