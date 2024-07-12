"فيصل بن بندر" يعبر عن فخره باستضافة المملكة النسخة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية

ورفع الأمير فيصل أسمى آيات التبريكات والتهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بهذا الإنجاز الذي يأتي امتداداً للإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي أطلقها سمو ولي العهد، ومنذ إطلاقها سارت المملكة بخطى ثابتة نحو الريادة في هذا القطاع لتصبح مركزاً عالمياً للألعاب والرياضات الإلكترونية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.